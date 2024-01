Des bottes, un piano, un Banksy : Elton John met une collection de ses objets aux enchères

Durant huit ventes physiques ou sur internet, dont une soirée le 21 février chez Christie's à New York, les collectionneurs pourront aussi s'offrir des tenues de concert du chanteur et pianiste britannique de légende, qui a fait ses adieux à la scène en 2023. Comme cet ensemble ivoire et or des années 70 dessiné par la créatrice Annie Reavey (estimé entre 8.000 et 12.000 dollars), parmi des centaines de lots.

Des bottes argentées marquées d'un E et J portées en concert, un piano, un triptyque de Banksy: Elton John met une large collection de ses objets aux enchères chez Christie's à New York, la plupart provenant de sa luxueuse résidence d'Atlanta, récemment vendue.

Le musicien britannique, qui a marqué le dernier demi siècle de la musique avec, entre autres, les tubes pop "Your Song", "Rocket Man", "I'm Still Standing", "Sacrifice", ses costumes flamboyants et son engagement dans la lutte contre le sida, avait fait d'Atlanta, la capitale de l'Etat de Géorgie, dans le sud des Etats-Unis, sa base pour ses tournées américaines.

Un choix dicté par des "raisons personnelles", explique Christie's dans son communiqué.

Elton John avait longtemps vécu en proie aux problèmes d'addiction à l'alcool et aux drogues, et "après être devenu sobre en 1990, il a trouvé du réconfort et du soutien dans cette communauté chaleureuse et les centres de désintoxication de la ville, tels que le Triangle Club, qui ont joué un rôle essentiel dans son rétablissement", écrit la maison d'enchères.