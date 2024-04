Des concerts "pour l'humanité" organisés à Anvers le 5 mai sur la Sint-Jansplein

A l'origine de cet événement, une initiative de la psychologue et auteure Elisabeth Van Lierop, de son mari et musicien Tijs Delbeke, ainsi que de la directrice de 11.11.11, Els Hertogen; tous les 3 épaulés par de nombreuses associations. En prônant une "une société et une politique plus humaines", les organisateurs disent vouloir envoyer un message fort aux politiciens, un mois avant les élections fédérales, régionales et européennes.

Quelque 20.000 spectateurs sont attendus ce jour-là. Ils viendront écouter et s'esbaudir devant une soixante d'artistes (Bart Peeters, Admiral Freebee, Flip Kowlier, Selah Sue, Noémie Wolfs, etc), mais aussi des orateurs qui aborderont des sujets tels que la crise humanitaire à Gaza, la pauvreté, la discrimination, la crise des services de l'accueil de la petite enfance et le développement durable.