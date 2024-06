Des opérateurs belges et français dans un projet européen centré sur les arts vivants

Le projet culturel Emerge, développé par la scène nationale de Valenciennes Phénix en coopération avec dix maisons de production belges et françaises, parmi lesquelles Charleroi Danse et le Théâtre de Namur, a été retenu dans le cadre du programme Interreg VI pour un montant de 3,29 millions d'euros, a rapporté mercredi le centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le programme Interreg VI France-Wallonie-Vlaanderen est une initiative de l'Union européenne qui vise à favoriser et à structurer la coopération entre les régions frontalières de France et de Belgique.

Emerge est le premier projet porté par des opérateurs culturels. Selon Charleroi Danse, l'enjeu du projet est de "mieux produire et de mieux diffuser entre les structures culturelles et les compagnies indépendantes des Hauts-de-France, de Flandre et de Wallonie". Ce programme, qui vise à consolider un écosystème territorial structurant pour la production et la diffusion, bénéficiera à une douzaine d'équipes artistiques qui seront accompagnées entre 2024 et 2028.