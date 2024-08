Des piranhas concluent une semaine d'œuvres animalières de Banksy à Londres

Après une chèvre, des pélicans et un chat, des poissons transformant une cabine vitrée en aquarium se sont ajoutés dimanche aux animaux du graffeur Banksy apparus quotidiennement depuis une semaine dans les rues de Londres, pour parfois disparaître rapidement.

Peu prolixe habituellement, le mystérieux street artiste britannique a revendiqué chaque jour cette semaine une nouvelle œuvre via son compte Instagram, suscitant des spéculations sur leur signification et une course à celui qui trouverait en premier la prochaine.

Dimanche, une cabine vitrée servant à abriter les policiers régulant le trafic dans la City de Londres a été retrouvée couverte de poissons semblables à des piranhas, lui donnant des airs d'aquarium.