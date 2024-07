Des "swifties" récoltent des fonds en faveur des familles des fillettes poignardées

Des fans de Taylor Swift ont contribué à récolter pas moins de 100.000 livres (119.000 euros) en 24 heures après l'attaque au couteau qui a tué trois fillettes et blessé huit autres enfants lors d'une activité autour de la musique de la star américaine à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Les donateurs espèrent que la collecte de fonds apportera un peu de réconfort aux familles.

Des fans de la chanteuse américaine Taylor Swift, soit des "swifties" avaient récolté près de 120.000 euros mardi après-midi via une campagne de dons en ligne. Les Britanniques Cristina Jones et Holly Goldring ont ouvert une page JustGiving pour alléger la charge financière pour les familles touchées par le drame. " Cela fait de bien de réaliser quelque chose de vraiment positif. Je pense qu'il n'y a rien que l'on puisse faire pour aider les familles à se sentir mieux avec ce qu'elles endurent pour le moment, mais si nous pouvons alléger un certain fardeau, financier ou autre, cela fait du bien de savoir que nous avons fait ce que nous avons pu", a commenté Mme Jones, citée par l'agence de presse PA.

Elle a confirmé que tous les dons allaient être verses à l'organisation caritative Alder Hey Children's Charity, en faveur des hôpitaux qui traitent les enfants victimes.