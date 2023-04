"Donjons & Dragons" s'empare de la première place du box-office nord-américain

Le film d'action à gros budget "Donjons & Dragons: L'Honneur des Voleurs" a dérobé la première place du box-office nord-américain pour sa sortie, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

L'adaptation très attendue du plus populaire des jeux de rôle, avec à l'affiche Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant et la star de la série "Bridgerton" Regé-Jean Page, a engrangé 38,5 millions de dollars entre vendredi et dimanche, une très bonne performance selon les experts du secteur.