Doria Tillier signe sa première série, pour Canal+

Doria Tillier, 37 ans, a créé cette série de six épisodes de 30 minutes et la coréalise avec Jean-Baptiste Pouilloux. Elle l'a coécrite avec la chanteuse Constance Verluca, dont le premier album, "Adieu Pony", avait été salué par la critique en 2007.

L'actrice et scénariste Doria Tillier va signer sa première série, intitulée "Iris", dans laquelle elle tiendra également le premier rôle et qui est en tournage pour Canal+, a annoncé la chaîne mercredi.

Le casting comprend aussi François Morel, Jeanne Balibar, Pascale Arbillot ou encore Denis Podalydès, a précisé Canal+ dans un communiqué.

Selon le synopsis, le personnage-titre est une jeune femme qui "n'est pas d'accord avec les autres" et "remet en question les consensus (...) de manière logique, implacable et drôle", quitte à "déranger". Revers de la médaille, elle "se sent seule" et "aimerait rencontrer quelqu'un qui la comprenne".

Le tournage vient de débuter à Paris et en région parisienne pour une durée de 7 semaines.