Du phénomène Ken aux chants amérindiens, les Oscars préparent leur spectacle

Lorsque le phénomène pop "Barbie" a été nommé pour huit Oscars, dont celui du meilleur film, les organisateurs de la cérémonie ont tout de suite su à qui s'adresser: Ryan Gosling, dont la chanson "I'm Just Ken" est devenue virale.

Ce sera "un moment que tout le monde voudra regarder", estime-t-il.

Traditionnellement, les cinq titres nommés pour la meilleure chanson sont interprétés en direct sur la scène des Oscars. Mais cette année, deux d'entre elles proviennent du même film, fait rare.

"What Was I Made For", de la star de la pop Billie Eilish, a également été composée pour "Barbie".