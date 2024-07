Ed Sheeran se produira le 8 août 2025 à Anvers dans le cadre de sa tournée européenne

Le chanteur britannique interprètera ses plus grands succès tels que "Shape Of You" et "Thinking Out Loud", mais également de nouveaux titres issus de son dernier album "-" ("Substract"). Les écrans LED et la scène ronde et rotative proposeront une expérience à 360° pour les fans.

Le concert est un évènement exclusif pour le Benelux. D'autres shows se tiendront en France, Espagne, Italie, Allemagne, Norvège, Suisse, Pologne, Suède et Danemark. L'artiste établit des records d'entrées à chacun de ses concerts.