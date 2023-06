Elton John fait ses adieux au public britannique à Glastonbury

"Une soirée très spéciale et émouvante": Elton John a fait ses adieux au public britannique dimanche soir sur la scène du mythique festival de Glastonbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Costume doré, lunettes aux verres rouges, la star de 76 ans est arrivée d'un pas un peu raide sur scène, acclamée par la foule, avant d'entamer "Pinball Wizzard". Une chanson qu'Elton John interprétait dans le film "Tommy" (1975), adapté de l'opéra rock des Who.

Il a ensuite enchaîné sur "The Bitch is Back", avant de lancer: "C'est une soirée très spéciale et émouvante pour moi, c'est peut-être mon tout dernier spectacle en Angleterre, en Grande-Bretagne, alors j'ai intérêt à bien jouer", a-t-il ajouté.