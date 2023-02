En Irlande, les îles des "Banshees" profitent de la lumière des Oscars

Parmi ceux qu'il a remerciés en recevant un Golden Globe pour son rôle dans "Les Banshees d'Inisherin", Colin Farrell a cité les habitants d'Achill Island et Inis Mor, îles irlandaises qui profitent déjà de l'exposition offerte par le film.

"On est une grande famille", a souligné l'acteur irlandais, avant de citer Jenny, l'ânesse miniature du film.

Depuis, le long-métrage, réalisé sur les deux îles au large de la côte ouest de l'Irlande, a raflé dix nominations pour les Bafta, les récompenses britanniques remises dimanche, et neuf pour les Oscars en mars.

"Bien sûr on croise les doigts", dit à l'AFP le responsable du tourisme d'Achill Island Chris McCarthy, pas bégueule: "On prend n'importe laquelle des neuf nominations, on n'est pas difficiles !"

Entre juillet et novembre 2021, le paysage grandiose de l'île, composé de falaises accidentées, de tourbières et de charmantes plages, s'est transformé pour les besoins du tournage. Purteen Harbour, à l'est de l'île, a troqué ses pêcheurs pour se muer en une rue portuaire aux boutiques des années 1920.

Le pub où une bonne part de l'intrigue se joue a été créé de toutes pièces au dessus de falaises battues par le vent sur la côte sud-ouest d'Achill Island. - Atmosphère du large - Selon Chris McCarthy, le réalisateur Martin McDonagh voulait que les acteurs "sentent l'atmosphère de l'Atlantique" en ouvrant la porte. "C'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas recréer en studio", explique-t-il depuis le point de vue, où les embruns fouettent la falaise. Le tournage a dopé l'économie locale en injectant 1,7 million d'euros dans une zone de moins de trois mille habitants. L'île cherche à présent à profiter de l'exposition donnée par le film pour stimuler le tourisme.