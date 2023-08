Enquête abandonnée contre le chanteur de Rammstein, accusé d'agressions sexuelles

Le parquet de Berlin a classé sans suite mardi l'enquête contre le chanteur de Rammstein, l'un des groupes de métal les plus populaires au monde, soupçonné d'avoir agressé sexuellement des groupies après des concerts.

"L'évaluation des preuves disponibles (...) et l'audition des témoins n'ont pas permis d'établir que l'accusé a eu des rapports sexuels non consentis avec des femmes", écrit le parquet de Berlin, à propos de Till Lindemann, chanteur et parolier du groupe germanophone ayant vendu le plus d'albums au monde.