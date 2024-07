Environ 220.000 personnes attendues pour les 4 jours de festival

Dès 12h30 mercredi, les festivaliers ont pu entrer sur le site avant les premiers concerts prévus à 13h30. "Le festival a ouvert il y a peu et de manière très paisible," a expliqué Jean-Yves Reumont, programmateur et responsable de la communication du festival.

Près de 55.000 personnes sont attendues chaque jour. Parmi les festivaliers, beaucoup sont venus de France. "On est à 40% de Belges, 40% de Français et 20% pour le reste du monde. Pour les Français, c'est le seul festival où il y a tout ce qu'ils veulent voir en rap français, mais également les têtes d'affiche internationales que l'on voit nulle part ailleurs," a fait savoir le programmateur.

Pour cette troisième édition à Rocourt, de nouvelles améliorations ont été apportées sur le site du festival. "On a voulu mettre l'accent sur les points d'ombre. On a ajouté plus de points d'ombre et surtout deux chapiteaux qui permettent de s'abriter en cas d'intempérie et en cas de soleil. Ces chapiteaux créent aussi une véritable ambiance de concert. On a aussi triplé les points d'eau potable gratuits sur le site du festival," détaille Jean-Yves Reumont.

L'organisation du festival a précisé qu'il restait encore quelques tickets en vente, mais que le dimanche afficherait bientôt complet.