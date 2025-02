"Est-ce que c’est important ?": pourquoi le héros de "Bref." n’a toujours pas de nom

Certains traits de caractère sont directement empruntés à l’auteur. "Le personnage est nourri sur des choses qu'on a pu vivre. Il a des TOC, et ça, c’est complètement moi", avoue-t-il. Vérification du gaz, des plaques, de la porte… des manies bien ancrées qui se retrouvent dans la série et renforcent l’authenticité du personnage.

Dans "Bref.", le héros traverse la vie avec ses doutes, ses névroses et ses maladresses. Ce quadragénaire ordinaire, que l'on suit à travers un montage frénétique et un ton désabusé, semble parfois être le reflet de son créateur. "C'est un personnage qui est à 50 % Bruno Muschio et à 50 % moi", confie Kyan Khojandi.

Un regard sur le temps qui passe

En 2011, "Bref." racontait la vie d’un trentenaire un peu perdu. En 2024, "Bref. 2" revient avec un héros qui a dix ans de plus, à l’image de son créateur. "On est sur la vie d’un mec ordinaire de 40 ans", explique Kyan Khojandi.

Vieillir, voir ses priorités changer, jongler entre nostalgie et acceptation… Autant de thèmes que l’auteur explore en se basant sur ses propres expériences. "À 20 ans, on mange une pizza. À 40 ans, on se demande quel type de pizza on mange", plaisante-t-il.

Un personnage sans nom

L’un des éléments les plus marquants de "Bref." est l’absence de nom du personnage principal. Cette volonté de ne pas lui attribuer d’identité précise renforce l’identification du spectateur. "Est-ce que c’est important ?", s’interroge Kyan Khojandi.

Ce choix permet au personnage de rester intemporel, d’incarner une tranche de vie plutôt qu’une individualité figée. Il est celui qui doute, qui procrastine, qui cherche l’amour, qui se sent parfois perdu… Un miroir de nombreuses existences, y compris celle de son créateur.