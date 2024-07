Festival d'Aix: redonner vie à un opéra perdu de Rameau, le pari d'un chef d'orchestre

"J'ai voulu redonner vie à un extraordinaire rendez-vous manqué de l'histoire de la musique", raconte le chef d'orchestre Raphaël Pichon qui présente jeudi "Samson", un opéra censuré et perdu qu'il a "réagencé" pour le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence.

Malgré une deuxième tentative, l'opéra est interdit, la partition perdue et le livret tel que Voltaire l'a écrit disparaît lui aussi.

Il faut savoir que cette tragédie lyrique en cinq actes et un prologue, composée en 1733 sur un livret de Voltaire, a été censurée l'année suivante. "Cet opéra ne verra pas le jour parce qu'il est taxé d'impiété, de s'arranger avec la vérité biblique", explique le maestro à l'AFP.

Le maestro, à la tête de l'Ensemble Pygmalion, spécialiste de musique baroque et grand admirateur de Jean-Philippe Rameau (1683-1764), a été invité par le festival à travailler avec le metteur en scène Claus Guth.

Toutefois, ajoute le chef d'orchestre qui s'est appuyé sur la correspondance entre Voltaire et Rameau, ce dernier "aurait réutilisé une large partie de la partition de +Samson+ dans les opéras qu'il va écrire après": "Les Indes galantes", "Les fêtes d'Hébé" et "Castor et Pollux".

Pour lui a donc commencé "un jeu de piste": il fallait "essayer d'avoir quelques intuitions sur les grandes scènes qui pourraient être tirées de tel ou tel opéra" postérieur à "Samson" et dans lequel Rameau aurait disséminé sa musique.

De son côté, Claus Guth élabore un scénario, "un squelette de livret". "Des morceaux épars" sont collectés... Et le tout donne "naissance à une première partition".