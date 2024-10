Filem'On, festival de cinéma jeune public, revient à Bruxelles du 23 octobre au 6 novembre

La sélection comprend des films pour un public âgé de 2 à 16 ans. Au programme: projections de courts métrages d'animation pour les tout-petits, documentaires, fictions et animations d'origine belge et internationale pour les enfants et adolescents.

Avec le thème "Sérieux ?!", Filem'On souhaite attirer l'attention sur les problèmes et défis sociétaux, tout en jouant sur l'émerveillement et la surprise. "Le film est un moyen accessible pour inciter les enfants et les jeunes à réfléchir et à se mettre en contact avec d'autres perspectives", souligne la directrice du festival, Hilde Steenssens. "Regarder un film ensemble et en discuter ensuite engendre des conversations passionnantes, éducatives mais aussi critiques."