Genappe sélectionnée comme Ville des Mots 2024 pour La langue française en fête

La ville de Genappe (Brabant wallon) a été sélectionné comme Ville des Mots 2024 à l'occasion de La langue française en fête, a annoncé le centre culturel "Le 38 "lundi. Pendant une semaine en mars, la francophonie y sera mise à l'honneur ainsi que dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), avec la participation d'acteurs et pouvoirs locaux.

À travers diverses activités culturelles, La langue française en fête vise à "rappeler à tous les usagers de la francophonie que la langue leur appartient et qu'elle est un vecteur de créativité et d'épanouissement personnel". Elle se déroulera cette année du 18 au 24 mars, autour de la Journée internationale de la francophonie (20 mars).

A cette occasion, la Ville de Genappe et "Le 38", en collaboration avec la FWB, prévoient un programme réunissant slam, spectacles, visites guidées, installations artistiques dans la ville et autres ateliers. La quasi-totalité de ces activités seront gratuites et se dérouleront dans plusieurs endroits de la ville.