"Ils m’ont fait la passe décisive": ces personnalités bien connues qui ont changé la carrière de Redouane Bougheraba

À la fin de son premier film Délocalisés, Redouane Bougheraba prend un instant pour remercier ceux qui ont marqué son parcours. Parmi eux, trois figures emblématiques : Grand Corps Malade, Gad Elmaleh et le duo Toledano-Nakache. Des rencontres décisives qui l'ont aidé à passer du stand-up au grand écran.

Le film "Délocalisés" est une étape importante dans la carrière de Redouane Bougheraba. Non seulement il y tient le rôle principal, mais il en est aussi producteur, coscénariste et coréalisateur. À la fin du film, un détail ne passe pas inaperçu : dans les remerciements, il cite plusieurs noms qui ont compté pour lui, dont Grand Corps Malade, Gad Elmaleh, ainsi qu’Éric Toledano et Olivier Nakache.

Grand Corps Malade : le premier à lui donner sa chance

Bien avant le cinéma et même avant d’être une star du stand-up, Redouane Bougheraba a commencé sur scène grâce à Grand Corps Malade. Le slameur lui a offert l’opportunité de se produire en première partie de ses spectacles, un tremplin qui lui a permis d’affronter son premier public : "Grand Corps Malade, c’est la première personne qui m’a fait monter sur scène. J’ai fait ses premières parties, c’est quelqu’un que j’admire, c’est un ami".