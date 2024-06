Innovation et durabilité au programme du 7e Sablon Design Market du 13 au 15 septembre

Le Sablon Design Market 2024 se déroulera dans le quartier des antiquaires et marchands d'art à Bruxelles, place du Grand Sablon, les 13, 14 et 15 septembre prochains, indiquent les organisateurs dans un communiqué publié jeudi. Pour cette 7e édition, une trentaine d'exposants seront réunis pour "mettre en avant l'innovation et la durabilité".