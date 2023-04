Jacques Dutronc, 80 ans d'heureux accidents

Jacques Dutronc fête ses 80 ans vendredi et une suite d'"heureux accidents", comme le dit Olivier Cachin, co-auteur d'un livre sur l'artiste qui ne devait à l'origine pas chanter "Et moi, et moi, et moi". Retour sur son parcours en cinq standards.

. "Et moi, et moi, et moi", mais pas lui au départ Ce contre-pied de la chanson engagée n'est pas destiné à Dutronc, qui en avait écrit la musique et en raconte les coulisses. "On ne trouvait que des tocards pour la chanter, alors finalement on m'a dit: +vas-y, toi, fais-le, tu as des fringues de comptable, ça colle parfaitement à la chanson+", lit-on dans "Dutronc, une vie en chansons" des journalistes Olivier Cachin et Eric Jean-Jean (éditions Hugo Doc). Ce tube couronne ses débuts de chanteur en 1966.

"Tout chez lui n'est qu'heureux accidents: quand il apprend la guitare, alors malade, au lit, à 16 ans; quand, plus tard, il devient acteur par accident; quand il remonte récemment sur scène pour une tournée sold-out parce que son fils Thomas lui demande", résume pour l'AFP Olivier Cachin. . "Les Cactus", "brit-rock" et Pompidou "Papa, bouche-toi les oreilles: dans l'histoire du rock français, mon père a fait des choses tellement magnifiques", soufflait à l'AFP en 2021 Thomas, aux côtés de Jacques, en préparation de leur tournée commune.

"Les cactus" est un bon exemple. "On est dans un rock français sixties, d'influence Kinks, c'est très brit-rock, très anglo-saxon, avant que Jacques Dutronc ne devienne crooner, il y a de gros riffs de guitare, comme sur +La fille du Père Noël+", déroule Olivier Cachin. Ce hit de 1966 sera même cité par Georges Pompidou, alors Premier ministre, en 1967 à l'Assemblée nationale: "j'ai appris que, dans la vie gouvernementale, il y a aussi des cactus". . Flûte, "Il est cinq heures, Paris s'éveille" C'est après un dîner arrosé des trois Jacques - Dutronc, Lanzmann (parolier) et Wolfsohn - que ce dernier, directeur artistique de la maison de disques Vogue, a l'idée d'un morceau sur Paris aux aurores. "Et la partie de flûte traversière, qui en fait tout le sel, arrive par hasard, car il y a un flûtiste en studio à côté, Roger Bourdin, à qui on dit: +tu veux pas venir?+", raconte encore Olivier Cachin. C'est Wolfsohn qui demande à Lanzmann de s'inspirer d'une chanson populaire du XIXe siècle: "Tableau de Paris à cinq heures du matin". Nouveau succès, en 1968. . "L'opportuniste", indémodable Enregistrée peu après Mai 68, la chanson moque ceux qui ont récupéré le mouvement de contestation. Ceux qui ne savent faire "qu'un seul geste", celui de retourner leur veste, "toujours du bon côté". En 1982, le groupe Indochine la reprend et, en 2015, Dutronc l'interprète avec le chanteur du groupe, Nicola Sirkis, pour l'album "Joyeux anniversaire M'sieur Dutronc". "C'est typiquement la chanson indémodable, la preuve quand Indochine la reprend, les gens pensent que c'est d'actualité, et ça ne parle pas que de politique, on peut l'appliquer aussi au cinéma et à la musique", s'amuse Olivier Cachin. . "Le petit jardin", écolo avant l'heure "Le petit jardin" dénonce la "bétonisation" rampante des villes, au détriment des coins de nature. En 1972, quand l'écologie n'est pas une préoccupation centrale. "C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Jacques Dutronc refuse longtemps de la chanter sur scène, parce que ça pourrait faire trop militant", contextualise Olivier Cachin. Son fils lui demande de la reprendre avec lui pour la réédition enrichie de "Frenchy", album à succès de Dutronc junior. C'est l'élément "déclencheur" de la tournée commune, où Jacques Dutronc la rechante sur scène. "C'est une chanson magnifique, qui parle de son quartier d'enfance", note Olivier Cachin. Le duo Lanzmann-Dutronc reprendra ce thème avec "La France défigurée" (1975).