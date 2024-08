JO-2024: la Garde républicaine "propage la musique, toute forme de musique"

Partager:

FRANCK FIFE "Il n'y a pas de sous-culture" pour le chef de la musique de la Garde républicaine: d'Aya Nakamura à Oasis, en passant par Daft Punk et Jacques Martin, les militaires musiciens multiplient ces dernières années les incursions dans la pop. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris vendredi dernier, les téléspectateurs ont pu voir le commandant Frédéric Foulquier et ses hommes aux côtés d'Aya Nakamura sur le Pont des Arts.

La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde a interprété un medley avec ses tubes "Pookie", "Djadja" et un standard de Charles Aznavour, "For me Formidable", accompagnée par les musiciens de la Garde républicaine et du Chœur de l'Armée française. Un duo inattendu qui n'a laissé personne indifférent. "Un très grand moment et un symbole fort", se réjouit le gendarme de 57 ans. "Évidemment, notre première activité, c'est le protocole de la République, les cérémonies militaires et les grandes commémorations. Mais c'est aussi de propager la musique, toute forme de musique", explique Frédéric Foulquier.

"Les musiciens de la Garde républicaine sont des musiciens comme les autres, ils ne passent pas leur temps à jouer des marches militaires au garde-à-vous. Ils ont tous des formations classiques et ont des goûts très éclectiques", poursuit-t-il. Ludovic MARIN "Nous sommes un orchestre de batterie-fanfare qui peut aborder tous les genres musicaux possibles et imaginables ou presque", assure le commandant, clarinettiste de formation et altiste à ses heures perdues. - Star des plateaux télé - Pour preuve, avant de s'aventurer dans la pop urbaine nourrie de sonorités afro-caribéennes d'Aya Nakamura, la Garde républicaine s'était déjà illustrée avec la reprise de "Don't look back in anger" du groupe de rock britannique Oasis lors du match de football France-Angleterre au Stade de France en juin 2017, en hommage aux victimes d'attentats survenus à Manchester deux semaines plus tôt.