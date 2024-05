L'OSCE lance une mission d'observation en vue des élections européennes

Les observateurs de l'OSCE se rendront dans 20 des 27 Etats membres de l'Union européenne, dont la Belgique, à partir de la semaine prochaine. Ils s'assureront que la législation électorale européenne et nationale soit respectée et que les élections soient libres et équitables. Ils ont également l'intention d'observer la campagne électorale et la couverture médiatique des élections. Ils s'entretiendront avec les autorités, les partis politiques et la société civile.

Les élections du Parlement européen se dérouleront du 6 au 9 juin dans les différents Etats membres de l'UE. Au total, 360 millions de personnes sont invitées à voter. L'OSCE ne prévoit pas d'opération d'observation à grande échelle le jour des élections, même si des observateurs se rendront dans certains bureaux de vote. L'organisation présentera ses conclusions le lendemain du 9 juin.