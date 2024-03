A la Bourse de commerce, de l'art contemporain et des miroirs qui donnent le vertige

Partager:

Un sol en miroirs qui donne le vertige et des sculptures de vieillards en fauteuil roulant semblables à des zombies : à Paris, la Bourse de commerce dévoile depuis mercredi sa nouvelle exposition d'oeuvres de la collection François Pinault. Intitulée "Le monde comme il va", elle met en lumière jusqu'en septembre "une soixantaine d'oeuvres de cette collection privée qui en comprend plus de 10.000, réunies dans leur rapport au présent et à l'actualité, avec des artistes qui réagissent et dont les oeuvres font réagir", dit Jean-Marie Gallais, son commissaire, à l'AFP.

"Face aux excès et aux paradoxes du monde, les artistes se font lanceurs d'alerte, prophètes, visionnaires, philosophes, parfois cyniques et ironiques, souvent poètes et ré-enchanteurs", souligne-t-il. A l'instar de l'Allemand Sigmar Polke, dont un immense tableau coloré montre "une scène de cirque avec un éléphant et un saltimbanque en équilibre précaire, comme sur des pièces d'échec, reflétant l'instabilité du monde et une planète prête à sombrer qui retrouve quand même son équilibre", explique ce spécialiste. Dans la même salle, les visiteurs sortent immanquablement leur smartphone : 13 fauteuils roulants automatiques transportent des vieillards sculptés, hyperréalistes et grandeur nature, formant une chorégraphie macabre. Ils sont l'oeuvre du duo d'artistes chinois Sun Yuan et Peng Yu.

- "Monde à l'envers" - "Figures de pouvoir politiques, religieuses, militaires, du passé et du présent, dotés de capteurs pour éviter les obstacles, ils sont regroupés comme une instance qui serait censée diriger le monde et aurait totalement perdu le contrôle", commente M. Gallais. Les deux artistes ont aussi conçu un grand vautour, en fibre de verre, silicone et plumes, baptisé "Waiting" (Attente). Il est placé dans l'encadrement d'une fenêtre aux côtés des célèbres pigeons empaillés du plasticien Maurizio Cattelan, devenus les mascottes du musée, avec une petite souris blanche de Ryan Gander qui parle en bégayant depuis un trou dans le mur.