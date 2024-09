La Brafa revient du 26 janvier au 2 février 2025 à Brussels Expo pour sa 70e édition

Pour marquer cette 70e édition, la Brafa a choisi l'artiste portugaise de renommée internationale Joana Vasconcelos en tant qu'invitée d'honneur. Née en 1971, l'artiste est reconnue pour ses sculptures monumentales et ses installations immersives. "Sa carrière, jalonnée d'expositions dans des lieux prestigieux tels que le Château de Versailles, le Musée Guggenheim à Bilbao, et le Palazzo Pitti à Florence, fait d'elle une figure majeure de l'art contemporain. Elle amènera avec ses œuvres une touche pop, colorée et festive", souligne l'organisation.

Quelque 130 galeries issues de 14 pays d'Europe seront présentes au sein des Palais 3 et 4 de Brussels Expo à l'occasion de la Brafa 2025. Cette édition accueillera deux nouveaux pays : la Suède, représentée par la galerie Hoffmans Antiques, spécialisée en mobilier gustavien, ainsi que le Portugal, avec la galerie lisboète J. Baptista, proposant de la joaillerie et de l'argenterie.

Pour cette nouvelle édition, la foire inaugurera par ailleurs une collaboration avec l'Institut royal du patrimoine artistique (IRPA), le centre belge de référence pour l'étude et la conservation du patrimoine artistique et culturel. L'IRPA disposera ainsi d'un espace dédié, où il présentera son travail de conservation et de restauration d'œuvres d'art.

Enfin, une série de conférences animées par des conservateurs et des personnalités du monde de l'art belge et international se dérouleront chaque jour sur le stand de la Fondation Roi Baudouin, tandis que des visites guidées permettront aux collectionneurs et amateurs d'art de partir à la découverte des œuvres exposées.