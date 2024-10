La Coupe du monde de quadball, successeur du quidditch, s'installe à Tubize en juillet

Le quadball, successeur du quidditch, ce célèbre sport de contact et de balles inspiré du monde magique de Harry Potter, sera mis à l'honneur du 11 au 13 juillet à Tubize, à l'occasion de la Coupe du monde de la discipline. C'est une première en Belgique. Les matches se dérouleront au camp de base des équipes nationales de football, le Proximus Basecamp.

La Coupe du monde de quadball verra s'affronter plus de 20 équipes venues des quatre coins du monde, parmi lesquelles la Belgique qui visera la première place. "Bruxelles (où les équipes seront logées, NDLR) et Tubize n'accueilleront pas seulement les meilleures équipes de quadball, mais elles joueront aussi un rôle essentiel dans l'avenir de ce sport. (L'organisation de cet événement) montre que notre sport est en pleine expansion", s'est réjoui Laurens Grinwis Plaat Stiltjes, ancien membre du conseil d'administration de la fédération européenne de quadball.

La Belgique avait déjà accueilli le championnat d'Europe de la discipline en 2014, 2017 et 2019. Notre pays dispose d'une fédération nationale depuis 2013 et s'est classé deuxième de la Coupe du monde en 2018 et troisième en 2023.