La foule rend hommage au chanteur des Pogues lors d'une procession funèbre à Dublin

Né en 1957 en Angleterre de parents irlandais, l'artiste a fondé les Pogues en 1982. Il jouait alors dans les pubs des ballades irlandaises interprétées à cent à l'heure par des musiciens mélangeant allègrement rythmes irlandais et énergie punk.

Alliant légendes celtiques et ivrognerie, The Pogues est devenu dans les années 1980 la voix politique des jeunes immigrés irlandais à Londres, anti-Thatcher et anti-censure.

Le plus grand succès commercial des Pogues est "Fairytale of New York", un duo de 1987 entre Shane MacGowan et Kirsty MacColl devenu un classique de Noël teinté de folklore irlandais.