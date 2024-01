La maison d'édition Onlit ferme: "Des acteurs du livre sont en difficultés", alerte l'ADEB

Fondée en 2012 et consacrée à la littérature contemporaine, la maison d'édition Onlit a proposé au cours de son existence plusieurs dizaines d'ouvrages d'autrices et auteurs belges francophones, parmi lesquels plusieurs d'entre eux ont remporté des prix (Marcel Thiry, Parlement de la FWB, finaliste du prix Rossel...). Mais la maison qui reposait "sur une petite équipe d'indépendants" a dû faire face à des années "particulièrement ardues financièrement", explique le directeur Pierre de Mûelenaere par voie de communiqué.

Selon Benoît Dubois, directeur de l'ADEB, le constat évoqué dans le mémorandum publié en décembre dernier se confirme. "Il y a un effet de ciseau : d'une part, la réalité des coûts toujours plus élevés en raison de l'indexation des salaires et de l'inflation, avec des coûts 30 à 100% supérieurs", explique-t-il, "et la réalité du marché, d'autre part, avec des grands éditeurs français qui ont limité le prix de leurs livres à 5% d'augmentation entre 2022 et 2023 grâce à des capacités financières bien plus grandes qu'en Belgique, alors que cela devrait être autour de 15 à 20%."