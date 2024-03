La marionnette à tringle et le tapis de fleurs candidats au patrimoine de l'Unesco

La Région bruxelloise demande la reconnaissance de la tradition de la marionnette à tringle et du tapis de fleurs de Bruxelles comme Patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, a annoncé vendredi la secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons.

Le gouvernement bruxellois marque ainsi son accord concernant le dépôt du dossier de candidature pour la reconnaissance de la tradition de la marionnette à tringle. En parallèle, via le dépôt de la candidature du tapis de fleurs de Bruxelles, la Région rejoint le dossier de candidature international intitulé "L'art éphémère de créer des tapis de fleurs et d'autres éléments avec des matériaux naturels" réunissant la Belgique, l'Espagne, l'Italie, Malte et le Mexique.

Si Bruxelles est mondialement célèbre pour ses trésors Art nouveau et sa diversité architecturale, "elle est également riche d'un patrimoine immatériel de traditions et de folklores uniques, constitutifs de notre identité", a appuyé Ans Persoons.