"La musique, c'est le meilleur moyen d'extérioriser": rencontre avec Charles, une artiste à la plume engagée

Partager:

Originaire de Braine-le-Château, Charles, la gagnante de The Voice Belgique en 2019, revient sur son parcours de chanteuse et de son nouveau challenge.

Vous chantez en français pour votre nouveau single "Le marbre". C'est une première pour vous ? C'est Universal qui m'a lancé le challenge d'écrire en français, on a remarqué que ça fonctionnait pas mal grâce aux réseaux. Après ce n'est pas mon truc de base, mais en fait, je me suis dit autant ajouter une corde à mon arc et j'ai adoré. Donc, je n'abandonne pas l'anglais pour autant, mais j'arrive avec du français.

Qu'est-ce qui est différent dans la façon de travailler et d'écrire en français ? En fait, le français, c'est vraiment très différent de l'écrire que de le parler. Il faut trouver une manière que ce soit pour soi, ni trop métaphorique, ni trop explicite. Et donc ça, c'est un peu le challenge dans l'écriture en français, c'est de véhiculer un message qui est beau, mais pas trop compliqué. Pourquoi avoir choisi de parler des addictions, notamment des drogues dans votre chanson "Le marbre" ?

Parce que c'est quelque chose dont j'ai été témoin en sortant de la covid, surtout quand on a commencé à ressortir. Et en fait, j'ai toujours besoin d'extérioriser dans ma musique et donc j'avais besoin d'en parler. Quels sont vos conseils pour ne pas tomber dans une dépendance ? Être entouré, c'est le mieux. Il faut avoir un bon entourage et avoir les pieds sur terre. Là, je parle de drogue, d'alcool, on peut évidemment en consommer avec modération, mais le tout, c'est d'être raccroché et d'avoir des gens qui sont autour de nous.