La première trace d'écriture au Danemark retrouvée sur un couteau

Des archéologues ont découvert au Danemark un petit couteau portant une inscription runique de près de 2.000 ans, la plus vieille trace d'écriture du pays, a annoncé mardi le musée d'Odense (centre).

"Le couteau en soi n'est pas remarquable mais sur la lame, il y a cinq runes, ce qui est déjà extraordinaire mais l'âge des runes l'est encore plus car ce sont les plus vieilles du Danemark", a expliqué à l'AFP l'archéologue Jakob Bonde, auteur de la découverte. "Nous n'avons pas de trace d'écriture avant cela".