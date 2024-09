La succession de l'empire Murdoch se joue devant un tribunal du Nevada

Pour de nombreux observateurs, l'affaire aura de lourdes implications sur l'avenir de l'empire laissé par Rupert Murdoch, accusé d'avoir, via certains de ses journaux et de ses télévisions, favorisé la montée des populismes dans les pays anglo-saxons, symbolisés par le Brexit au Royaume-Uni et l'ascension de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis en 2016.

Lachlan Murdoch est réputé plus proche de la ligne conservatrice de son père, qui lui a déjà passé la main à l'automne 2023 pour diriger News Corp et Fox Corporation, tandis que ses trois frères et soeurs sont réputés plus centristes.

Dans une décision préliminaire, le commissaire aux successions ne s'est pas opposé à une modification du trust, mais il doit entendre cette semaine les arguments de toutes les parties. Il fera ensuite ses recommandations.

News Corp, qui pèse plus de dix milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023, est présent dans l'édition avec HarperCollins et dans les médias aux Etats-Unis (The Wall Street Journal, Dow Jones, New York Post), au Royaume-Uni (The Sun, The Times) et en Australie (The Australian).

Fox Corporation est la maison mère de Fox News.