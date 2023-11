Lancement de la 22e édition du Pink Screens Brussels Queer Film Festival

La 22e édition du Pink Screens Brussels Queer Festival a débuté jeudi soir. Du 9 au 18 novembre, l'ASBL "Genres d'à côté" et le cinéma Nova organisent des projections de films, des débats, des performances et des expositions avec des visions diversifiées sur la sexualité et le genre. Cette année, le festival sera marqué par la thématique de la "résistance".