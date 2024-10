L'artiste belge Isabelle de Borchgrave s'est éteinte à l'âge de 78 ans, a annoncé sa famille vendredi sur les réseaux sociaux. Née à Etterbeek en 1946, elle a tour à tour été décoratrice, costumière, peintre, sculptrice et designeuse.

"Très triste d'apprendre la disparition d'Isabelle de Borchgrave. De Bruxelles à New-York en passant par le Japon, ses créations ont rayonné dans le monde entier. Nous perdons aujourd'hui une immense artiste. Mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches", a réagi la ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre en charge de la Culture, Elisabeth Degryse.