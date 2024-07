Le chanteur et peintre flamand Willem Vermandere arrête définitivement la scène à 84 ans, a-t-il annoncé vendredi par voie de communiqué. Les prestations prévues pour les prochains mois sont annulées.

La tournée qu'il devait entamer à travers la Flandre et les Pays-Bas allait être trop lourde à assumer, selon les déclarations de l'artiste. Le chanteur explique qu'il s'agit d'une "décision soudaine", douloureuse non seulement pour lui-même "mais aussi pour ses amis, son entourage et ses fans".

Willem Vermandere a fait connaître sa décision par la voix de son management et ne souhaite pas faire plus de commentaires ou donner d'interviews.

Il continuera toutefois à faire de la musique.

Son dernier concert s'est déroulé le 23 juin au Kursaal d'Ostende.