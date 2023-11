Le cinéma Polygone à Béziers exploité par Kinepolis

Le centre commercial et le cinéma sont détenus par le groupe Socri Limited, opérateur immobilier spécialiste des cœurs de ville. "Kinepolis entamera des travaux de rénovation au début de l'année 2024, afin de moderniser l'infrastructure du cinéma et l'adapter aux normes du groupe."

Il s'agit de la troisième implantation Kinepolis au sud de la France, et de la dix-huitième du groupe dans l'Hexagone représentant un total de 199 salles. Présent en Europe et en Amérique du Nord, Kinepolis exploite au total 110 cinémas, pour plus de 200.000 places assises.