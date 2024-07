Le duo britannique Royal Blood remplacera Queens of the Stone Age au festival Pukkelpop

Le duo rock britannique Royal Blood, composé de Mike Keer et Ben Thatcher, remplacera Queens of the Stone Age au festival Pukkelpop, ont annoncé lundi les organisateurs de l'événement, qui se déroulera du 15 au 18 août à Kiewit et dont l'affiche est désormais complète.

Le groupe américain Queens of the Stone Age avait annoncé la semaine dernière être contraint d'annuler une partie de sa tournée européenne après que le chanteur Josh Homme a subi une intervention chirurgicale. "Un groupe du calibre de Queens of the Stone Age n'est pas facile à remplacer. Nous sommes donc soulagés que Royal Blood vienne ajouter donner une touche "royale" à l'affiche du dimanche", a commenté Frederik Luyten, porte-parole de Pukkelpop.

L'affiche du festival, à laquelle organisateurs ont ajouté, entre autres, Marc Rebillet, Kabin Crew, Hang Youth, Julia Sabaté, Rachel Chinouriri et The Whatevers, est désormais complète. Parmi les grands noms annoncés, on citera, notamment, Fred Again, Charlotte De Witte, Stormzy, Romy, Soulwax, The Streets et The Offspring.