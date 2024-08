Le festival de Busan en Corée du Sud rendra hommage à l'acteur Lee, du film "Parasite"

Le Festival lui décernera le Korea Cinema Award, lors de sa cérémonie d'ouverture le 2 octobre, ont-ils précisé dans un communiqué, en soulignant que Lee Sun-kyun avait "conquis le coeur des cinéphiles coréens et internationaux grâce à ses diverses oeuvres".

Le festival, qui se tiendra jusqu'au 11 octobre, proposera également une projection spéciale de six films et oeuvres télévisées avec l'acteur, dont "Parasite", film plusieurs fois oscarisé, "Our Sunhi" (2013) et une partie de la série télévisée "My Mister" (2018). Le programme comprend également la dernière oeuvre de Lee, sortie à titre posthume, "Land of Happiness" (2024).