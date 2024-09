Le festival des arts et des sciences, CurieuCity, fait escale au marais Wiels à Forest

Le festival CurieuCity, qui invite petits et grands à découvrir la faune et la flore, prend cette année ses quartiers à Forest, dans le sud de Bruxelles. Du 27 au 29 septembre, plusieurs ateliers et animations plongeront les visiteurs "dans une réalité virtuelle explorant diverses formes de vie", indique l'Université libre de Bruxelles (ULB), l'un des organisateurs, dans un communiqué.

Avec ce festival, l'Université libre de Bruxelles et son université sœur flamande (la VUB) espèrent stimuler l'enthousiasme des jeunes aux STEAM, soit les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques. Après Molenbeek l'an dernier, "cette deuxième édition renforce notre mission d'engager directement les communautés locales, en particulier les habitants et les écoles, dans des projets participatifs", explique Helga Baert, Coordinatrice VUB du projet. "Nous voulons continuer à démontrer que les sciences peuvent être accessibles, passionnantes et, surtout, inclusives", ajoute-t-elle.

Au programme de l'édition forestoise de Curieucity : l'exploration du marais Wiels et de ses micro-organismes, la découverte de l'univers des champignons au centre culturel flamand Ten Weyngaert ou encore un petit détour par l'école de danse P.A.R.T.S pour y apprendre comment les espèces communiquent entre elles et coopèrent. Des activités interactives pour les enfants et les adultes sont également proposées.