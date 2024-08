Le festival Les Solidarités ouvre sa 10e édition ce vendredi

Les Solidarités reviennent pour une 10e édition dès ce midi et jusqu'à dimanche à Suarlée (Namur). Les festivaliers et festivalières auront l'occasion d'y apprécier les concerts d'une quarantaine d'artistes.

Au programme: de la pop, du rock et de la chanson française. Raphaël, Calogero et le duo Colt monteront sur scène vendredi, premier jour du festival. Le samedi, figurent notamment à l'affiche Étienne Daho, Mika, Pierre de Maere, le groupe Fùgù Mango et Magic System. Enfin, Jain, Puggy, Shaka Ponk se produiront, eux, le dimanche.

Outre les nombreux concerts, de nombreuses animations sont prévues. Le public pourra, entre autres, déambuler dans le traditionnel village des associations d'une superficie de 2.200 mètres carrés et découvrir les arts urbains par le biais de spectacles et ateliers dispersés sur tout le site.