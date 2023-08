Le festival Scène sur Sambre revient ce week-end pour trois jours à Thuin

Le festival Scène sur Sambre est de retour dès ce vendredi et durant tout le week-end sur le site de l'abbaye d'Aulne à Thuin. Cette nouvelle édition aura une configuration générale proche de celle de l'année passée. "Avec toutefois cette année une scène électro à côté de la grande scène, ce qui favorisera les changements de plateaux", ont annoncé les organisateurs.

Le festival Scène sur Sambre était parvenu l'année dernière à accueillir plus de 20.000 personnes grâce à trois journées qui se voulaient thématiques sur le plan des styles musicaux.

On reste sur la même idée ce vendredi et samedi, avec des accents respectivement mis sur le 'DJing' et la musique urbaine. La journée de dimanche restera "grand public", avec tout de même un accent sur la pop urbaine.