Le film "Barbie" interdit au Koweït pour "atteinte à la morale publique"

"La diffusion des films 'Barbie' et 'Talk Two Me' a été interdite", a annoncé Lafi Subaïei, président du comité de la censure cinématographique, cité par l'agence de presse officielle Kuna.

Plusieurs grosses productions américaines ont été accueillies avec un certain malaise au Moyen-Orient ces derniers mois, sur fond de visibilité grandissante des personnes homosexuelles et transgenres à Hollywood.

Mercredi, le ministre libanais de la Culture a annoncé avoir demandé l'interdiction de "Barbie", estimant qu'il faisait "la promotion de l'homosexualité", sur fond de rhétorique anti-LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et autres) croissante dans l'un des pays les plus libéraux du Moyen-Orient.

Le principal distributeur du Koweït avait annoncé lundi l'interdiction par les autorités de "Talk to me". Le film d'horreur australien met en vedette Zoé Terakes, acteur transgenre s'identifiant comme non binaire, mais ne contient aucune référence explicite au mouvement LGBT+. Sur les réseaux sociaux, Zoé Terakes avait qualifié cette décision de "déshumanisante" et "ciblée".