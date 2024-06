Le Graspop se referme sous un soleil de plomb

A Dessel, le Graspop 2024 vit ses dernières heures dimanche soir, sous une météo aux antipodes de celle qui prévalait lors de son ouverture. Après la pluie et les prairies inondées pendant les deux premiers jours, c'est un soleil radieux qui a envahi le ciel jusqu'à la fin du festival.

Ce qui menaçait de devenir une édition mineure en raison d'un camping et de parkings inondés par la pluie, s'est finalement terminé dimanche par une journée ensoleillée. L'événement a attiré plus de 90.000 visiteurs, venus voir plus de 160 groupes, avec environ 55.000 personnes présentes sur le site chaque jour.

Le festival s'est déroulé sans incident notable. "Nous ne connaissons pas les bagarres ici", selon le bourgmestre de Dessel, Kris Van Dijck, qui s'est dit satisfait du déroulement de ces quatre jours.