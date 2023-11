Le "King" Cantona, désormais chanteur, se livre sur scène

Pour sa première date en France après l'Angleterre et l'Irlande, la légende du foot a chanté vendredi soir à Lyon, tantôt en anglais, tantôt en français, une vingtaine de ses compositions aux accents rock et mélancolique.

Après le foot, le cinéma ou la peinture, Eric Cantona, ancienne star de Manchester United s'est lancé dans une tournée de concerts pour partager ses "émotions" qui oscillent entre "le sombre et le lumineux".

"Je fais ça pour la scène et pour le public. C'est ça mon plaisir", a-t-il expliqué à l'AFP avant le concert.

Après des incursions dans le monde musical avec d'autres artistes, Cantona se présente, à 57 ans, en solo, ou presque: seuls deux musiciens, un pianiste et un violoncelliste, accompagnent sa voix rocailleuse.

Face à un public en grande partie acquis, dans le petit théâtre Comédie Odéon, Eric Cantona, portant chaussures et pantalon de sport rouge, long manteau noir et petit chapeau a trempé la chemise, littéralement.

"Sur scène je deviens quelqu'un d'autre au contact" de la salle, s'enthousiasme l'ancien international, "intéressé" d'abord par "ce moment de partage".

Sa tournée "Cantona sings Eric" (Cantona chante Eric) a débuté logiquement fin octobre à Manchester, la ville qui l'a sacré roi ("King") du foot entre 1992 et 1997, et le conduira prochainement à Genève, Marseille et Paris, avant une seconde tournée prévue au printemps 2024.

Quatre titres, un EP ("I'll Make My Own Heaven", je ferai mon propre paradis), sont disponibles sur les plateformes et un album live d'une vingtaine de morceaux doit paraître à l'issue des deux tournées.