Le photographe sud-africain Ernest Cole au révélateur de Raoul Peck

Présenté mardi en séance spéciale à Cannes, "Ernest Cole, photographe" se penche sur le parcours de cet artiste, rendu célèbre à 27 ans grâce à son livre "House of Bondage", sur la réalité de la ségrégation raciale dans son pays. Ce qui l'a conduit à s'exiler à New York puis en Europe.

Après avoir fait redécouvrir James Baldwin dans le documentaire à succès "I'm not your negro", le cinéaste haïtien Raoul Peck se penche sur le photographe sud-africain Ernest Cole qui a documenté les horreurs de l'apartheid.

Il ne pourra jamais retourner en Afrique du Sud et mourra prématurément à 49 ans, en 1990, huit jours après la libération de Nelson Mandela.

"Ce documentaire est le portrait d'un homme seul, Ernest Cole a vraiment espéré retrouver un monde libre", explique le réalisateur, connu pour alterner entre fiction et documentaire.

"+I'm not your negro+, j'ai travaillé cinq ans dessus comme fiction jusqu'à ce que je bascule. +Lumumba+ au départ c'était une fiction. Le monde du ciné n'était pas prêt, j'ai basculé en documentaire et puis je suis revenu à la fiction dix ans après", explique-il à l'AFP.