Le saxophoniste américain David Sanborn est mort

Le saxophoniste américain David Sanborn, dont l'influence a largement dépassé l'univers du jazz grâce à ses collaborations avec David Bowie, Stevie Wonder et Bruce Springsteen, est mort à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer.

Il était reconnu comme un grand nom du jazz mais aussi comme un artiste inclassable, qui s'est essayé à une variété infinie de genres musicaux: jazz fusion, latin jazz, disco, funk, pop, rock, soul ou encore blues.

En six décennies d'une carrière prolifique, il a sorti 25 albums et remporté six Grammy Awards.

Ses compétences de technicien hors pair lui ont permis de collaborer avec des monstres sacrés de la musique: il joue notamment un solo mémorable sur le titre "Young Americans" de David Bowie, s'invite sur l'album "Talking Book" de Stevie Wonder, et "Born to Run" de Bruce Springsteen.