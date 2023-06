Le sud de la France ne se lasse pas des classiques bruxellois

Frites, gaufres, croquettes, bières... Les amateurs de bonnes choses en ont eu plein la bouche ce week-end à l'occasion du festival "Bruxelles se fête à Mougins". Les artisans sélectionnés par Visit Brussels sont ravis: ils reviennent les camions vides. Quelque 12.000 personnes se sont rendues dans cette cité médiévale qui compte à peine le double d'habitants. Elles ont ingurgité plus d'une tonne de frites, 3.500 gaufres et des centaines de croquettes de crevettes et de fromage.