Le surréalisme bouleverse le réel au Musée des Beaux-Arts de Mons

Orchestrée par la commissaire Marie Godet, docteure en Histoire de l'art, "Le surréalisme: bouleverser le réel" replace le mouvement entre la sphère artistique et la société, comme il le revendiquait. Le parcours est à la fois chronologique et thématique.

Le surréalisme a émergé en Belgique francophone dans l'entre-deux guerres autour, notamment, de Paul Nougé et René Magritte, et du "groupe en Hainaut" porté par Achille Chavée et Fernand Dumont.

"Le surréalisme en Belgique naît avec la notion d'objet bouleversant, qui manifeste à la fois un refus de l'art et une recherche d'impact sur la réalité", retracent les concepteurs de l'exposition montoise. "En prenant ce point de départ, l'exposition déroule ensuite le fil de l'objet à travers les décennies. Elle offre ainsi une perspective novatrice sur la question de l'objet surréaliste, qui n'a jamais été mise en lumière sous forme d'exposition en Belgique."

L'exposition propose un large panorama de peintures, d'écrits, de photographies et d'artefacts issus de plus de 30 artistes. Elle entend mettre ainsi en lumière le rapport de l'objet à l'art et à la commercialisation, le lien entre l'objet et le corps et, enfin, interroger la place des femmes.