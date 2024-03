L'emblématique cinéma Nova, à Bruxelles, devient propriétaire et assure sa survie

Mission réussie pour le cinéma Nova, qui se mue en coopérative et devient propriétaire grâce aux dons récoltés depuis octobre dernier, a annoncé l'institution culturelle bruxelloise mercredi. Les quelque 800.000 euros récoltés permettront ainsi à l'équipe du cinéma d'acquérir la salle, dont le bail devait toucher à sa fin le 31 mars, et d'assurer par conséquent la pérennité du lieu.

"Après 21 semaines de campagne d'appel aux dons, la société coopérative 'Supernova Coop' vient d'atteindre la somme de 833.700 euros. Nous pourrons donc continuer à proposer une offre culturelle indépendante et non commerciale jusqu'en 2092", s'est réjoui l'équipe du cinéma - majoritairement bénévole - dans un communiqué.

Aujourd'hui, plus de 3.000 coopératrices et coopérateurs ont déjà souscrit pour plus de 500.000 euros de parts dans le cadre de l'appel public à l'épargne de Supernova Coop. À cela s'ajoute les parts souscrites précédemment dans le cadre d'un appel privé, faisant grimper la somme récoltée à plus de 800.000 euros.