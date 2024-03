Les festivals Werchter Boutique et TW Classic ne seront pas organisés cette année, a annoncé vendredi l'organisateur Live Nation.

"Nous avons pourtant tout mis en œuvre, et ce depuis des mois, pour vous proposer des affiches à la hauteur de vos attentes. Malheureusement, force est de constater qu'il ne nous sera pas possible de concrétiser nos projets cette année", peut-on lire sur le site web de Werchter Boutique.

Parmi les raisons invoquées figurent la difficulté de trouver une tête d'affiche et les travaux routiers à proximité du site du festival, qui empêchent l'organisation d'événements avant la mi-juin.

"Notre volonté première est de garder un niveau d'exigence le plus élevé possible pour tous nos événements et d'offrir le meilleur à nos festivaliers, sans aucune compromission. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à prendre cette décision", précisent les organisateurs.

Le festival Rock Werchter, organisé sur quatre jours se tiendra cette année du 4 au 7 juillet inclus.