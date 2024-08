Les navettes et bus de nuit jusqu'à Pukkelpop restent gratuits

Pour la dixième année consécutive, les festivaliers pourront se rendre gratuitement au Pukkelpop via les navettes et bus de nuit de la société de transport en commun De Lijn. "L'année dernière, les bus de nuit ont ramené chez eux en toute sécurité au moins 4.442 festivaliers, une augmentation de près de 25% par rapport à l'année précédente", a souligné lundi le député provincial en charge de la Mobilité, Bert Lambrechts (N-VA).

Durant toute la durée du festival Pukkelpop, de jeudi à dimanche, des navettes relieront la gare de Hasselt et le site de l'événement à Kiewit (Hasselt). De plus, après les concerts, des bus de nuit permettront aux Limbourgeois de regagner leurs pénates dans 37 communes de la province. Ces trajets peuvent être planifiés via le site ou l'application De Lijn.

"Comme d'habitude, les transports en commun et le vélo sont les moyens les plus rapides et les plus sécurisés de se rendre au Pukkelpop", a insisté Frederik Luyten, porte-parole du festival.